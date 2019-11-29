Possibili guai giudiziari in vista per Erick Pulgar: l'incidente automobilistico che lo vide coinvolto....

Erick Pulgar tornerà in giudizio la prossima settimana per una vicenda risalente al 2013, in particolare ad un incidente automobilistico.

Erick Pulgar tornerà in giudizio la prossima settimana per una vicenda risalente al 2013, in particolare ad un incidente automobilistico in cui perse la vita un uomo di 65 anni e nel quale fu coinvolto appunto anche il centrocampista della Fiorentina. L'esito del primo grado di giudizio non ha convinto la famiglia della vittima che ha presentato ricorso.