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Possibili guai giudiziari in vista per Erick Pulgar: l'incidente automobilistico che lo vide coinvolto....

Erick Pulgar tornerà in giudizio la prossima settimana per una vicenda risalente al 2013, in particolare ad un incidente automobilistico.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 novembre 2019 18:46
Possibili guai giudiziari in vista per Erick Pulgar: l'incidente automobilistico che lo vide coinvolto.... - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Erick Pulgar tornerà in giudizio la prossima settimana per una vicenda risalente al 2013, in particolare ad un incidente automobilistico in cui perse la vita un uomo di 65 anni e nel quale fu coinvolto appunto anche il centrocampista della Fiorentina. L'esito del primo grado di giudizio non ha convinto la famiglia della vittima che ha presentato ricorso.

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