Possibili guai giudiziari in vista per Erick Pulgar: l'incidente automobilistico che lo vide coinvolto....
Erick Pulgar tornerà in giudizio la prossima settimana per una vicenda risalente al 2013, in particolare ad un incidente automobilistico.
A cura di Redazione Labaroviola
29 novembre 2019 18:46
Erick Pulgar tornerà in giudizio la prossima settimana per una vicenda risalente al 2013, in particolare ad un incidente automobilistico in cui perse la vita un uomo di 65 anni e nel quale fu coinvolto appunto anche il centrocampista della Fiorentina. L'esito del primo grado di giudizio non ha convinto la famiglia della vittima che ha presentato ricorso.