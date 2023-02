Posch: “Con la Fiorentina la svolta, a Firenze possiamo vincere. Europa? È possibile, crediamoci”

Durante l’intervista concessa al Corriere dello Sport, Stefan Posch ha parlato anche della Fiorentina: “All’andata è stata la svolta per me e per la squadra. Ero una punta, per questo ho conservato l’istinto del gol. A Firenze possiamo vincere. Se ci crediamo diventa una sfida alla nostra portata. Come abbiamo fatto l’ultima volta. Udinese, Fiorentina, Torino, tutte preoccupano. Anche la Juventus. Lo abbiamo visto nell’ultimo weekend: squadre che stanno più in basso in classifica hanno fatto risultati con quelle più in alto. Qui c’è qualità, l’Europa è possibile. Se ognuno dentro la squadra gioca al massimo, al top delle sue possibilità, l’anno prossimo possiamo giocare a livello internazionale”.