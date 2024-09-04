Pongracic ammette: "Modulo? Ho giocato a tre pochissime volte ma non è un problema, mi sento pronto"

Pongracic parla del suo approdo alla Fiorentina

Marin Pongracic, difensore della Fiorentina, ha così parlato dal ritiro della Croazia: "Alla Fiorentina non siamo partiti bene è vero, ma sono arrivati molti giocatori e dobbiamo ancora lavorare molto. Sono convinto che miglioreremo. Sono contento del mio trasferimento alla Fiorentina. A Lecce dopo un infortunio ho giocato bene, poi sono andato alla Fiorentina. Per adesso sono felice, ma vedremo. Non è un traguardo. Modulo difensivo? Io sono abituato a giocare a quattro, pochissime volte ho giocato a tre. Ma non è un problema, mi sento pronto".

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