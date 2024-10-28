Polverosi: "Palladino ha sbriciolato la Roma con facilità, l'allievo ha superato il maestro"

Il noto giornalista ha elogiato i meriti del mister viola per il trionfo di ieri sera contro la formazione di Juric

Sulle pagine del Corriere dello Sport, il noto giornalista Alberto Polverosi ha raccontato la vittoria tuonante della Fiorentina contro la Roma: "La Roma non è stata sconfitta, ieri la squadra giallorossa è stata sbriciolata da Palladino che ha organizzato una squadra capace di arrembare Juric dall'inizio senza tregua. Juric ha sempre ispirato Palladino su come far giocare le squadre, infatti ieri l'ha superato in tutto. Il confronto tra gli allenatori è stato impietoso, da una parte Palladino era padrone della sua nave, mentre Juric veniva travolto dalle onde senza riuscire ad organizzare una rimonta. La Fiorentina ha preso a pallonate una squadra più forte di lei nei singoli probabilmente perché Dybala e Dovbyk hanno un altro curriculum rispetto a Kean e Beltràn, ma in campo questo non si è visto. Inoltre ai viola mancava la stella di Gudmundsson, ma nessuno lo ha visto perché è la squadra ad essere il vero fuoriclasse."

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