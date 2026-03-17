Polverosi: “La Fiorentina non può sentirsi fuori dalla lotta salvezza, ma un po’ di serenità può aiutare”

Il giornalista Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha commentato la larga vittoria della Fiorentina contro la Cremonese.

Secondo Polverosi, la squadra viola non deve abbassare la guardia: “Non può considerarsi fuori dalla lotta salvezza perché basterebbe poco per ricaderci. Tuttavia, un minimo di serenità dopo mesi difficili può rappresentare un aiuto importante”.

Il giornalista sottolinea poi come, per la prima volta in stagione, sia stata la Fiorentina a sfruttare le debolezze degli avversari: “Ha approfittato della fragilità tecnica e soprattutto mentale della Cremonese, cosa che finora era sempre accaduta al contrario”.

Infine, elogia la prestazione di Parisi, evidenziando l’intuizione dell’allenatore: “Sta dando qualità e iniziativa alla squadra. Nonostante fosse già titolare in Conference League, è stato confermato senza esitazioni in un ruolo, quello di ala destra, che gli consente di rendere al meglio. Un merito chiaro dell’allenatore”.