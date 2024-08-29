Polverosi: "La parola ambizione deve andare di pari passo col mercato. Ho molti dubbi"

Nzola è stato una scommessa persa lo scorso anno, quest’anno c’è Kean. Tantissimo dipenderà dall’ex Juventus e da quanti gol segnerà

La firma del Corriere dello Sport Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio esprimendo diverse perplessità sull'operato della Fiorentina sul mercato:

“Mangala è bello "piazzato" e ha fatto l’Europeo col Belgio, credo sarebbe un giocatore in linea con la dimensione della Fiorentina degli ultimi 3 anni, da settimo/ottavo posto. Se arriva al posto di Amrabat, sul piano numerico la rosa viola è al completo. Amrabat non è un giocatore che risolve le partite, c'è tanto di peggio ma anche di meglio. Mangala arriverebbe il 30 agosto, dopo che la Fiorentina avrà la prima risposta sulla propria stagione”.

“Nzola è stato una scommessa persa lo scorso anno, quest’anno c’è Kean. Tantissimo dipenderà dall’ex Juventus e da quanti gol segnerà, è lui che deve fare la differenza sotto porta. Se Kean gioca come lo scorso anno, la viola si può sognare il settimo posto. Gudmundsson è un ottimo giocatore, e sarò più contento di vedere giocare la Fiorentina con lui che con Nico Gonzalez. Richardson è partito molto timido, spero sia quello della seconda parte di gara col Venezia.

Adli penso possa giocare di più in verticale rispetto al brasiliano Arthur, che giocava solo con palloni e passaggi orizzontali. Dopo un buon girone d'andata, nel ritorno Arthur è tornato quello visto alla Juventus. Poi c'è Mandragora, non si parla di Tonali, si parla di un centrocampista normale, senza grandi ambizioni. Si torna sempre lì, al termine ambizione. Dovranno spiegare bene i dirigenti viola cosa intendessero con questa parola. Se l'ambizione è fare meglio dell'anno scorso, questa squadra a riguardo mi desta molti dubbi. Palladino ha fatto amichevoli e tournèe senza sapere che squadra avesse, lo ribadisco. E invece all'ultima giornata di mercato, ancora non si sa chi sarà il centrocampista chiave della Fiorentina: è sbagliato, ed è un errore di sacrosanto, che non si può perdonare e soprattutto è una scelta che rischia di pesare per tutta la stagione".

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