Polverosi: “La Fiorentina deve ripartire dalla consapevolezza di una situazione terribile. Può essere Befana viola”

Nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo un articolo firmato da Alberto Polverosi: “Un a prima riprova c’era già stata e non era andata bene. Dopo il 5-1 sulla remissiva Udinese, prima vittoria della Fiorentina in campionato, era arrivata la sconfitta di Parma. Ripartenza rinviata. Questa sera, all’Olimpico, i viola tentano per la seconda volta un vero rilancio. Se davvero il successo sulla Cremonese (sotto molti aspetti più significativo di quello sull’Udinese nonostante il diverso punteggio) porterà con sé quanto di nuovo e di buono si è visto sul campo lo potremo capire solo oggi.

La Fiorentina è ancora all’ultimo posto della classifica insieme a Verona e Pisa, che ieri ha perso in casa. È a tre punti dal quart’ultimo posto che il Genoa dovrà difendere domani sera a San Siro contro il Milan. Anche il Verona in questo tardo pomeriggio incontrerà un avversario del livello più alto come il Napoli al Maradona. Potrebbe diventare una Befana viola. Precisiamo: lo potrà diventare solo se la Fiorentina avrà davvero capito dove si trova e se non penserà, come probabilmente è successo nel recente passato, di salvarsi solo perché si chiama Fiorentina. Quando Nicola dice che la squadra di Vanoli non c’entra niente con la lotta per la salvezza, lo fa perché guarda i nomi e la storia, non la classifica. Che non è bugiarda, anzi, è ampiamente meritata. È da lì che deve ripartire la Fiorentina, dalla consapevolezza di una situazione terribile che ora la vede all’ultimo posto. Dopo la Lazio il calendario mette in fila Milan, Bologna, Cagliari e Napoli. Se Vanoli torna senza punti dall’Olimpico quel poco di azzurro che si vede ora nel cielo sopra il Parco Viola tornerà grigio scuro. È questa la ragione per cui la sfida alla Lazio può allargare le speranze o ridurle di nuovo.