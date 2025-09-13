Polverosi: “Il Napoli ha superiorità tecnica. Dodo e Comuzzo dovranno essere perfetti”

Alberto Polverosi analizza i compiti dei difensori viola per arginare i centrocampisti della squadra azzurra.

Nell’approfondimento del Corriere Dello Sport si legge l’analisi tattica di Alberto Polverosi che spiega come cercare di arginare il centrocampo partenopeo. Queste le sue parole:“Il Napoli è la squadra più forte della Serie A. Le sue qualità sono diffuse in ogni zona del campo, ma ce n’è una, quella di sinistra e centrosinistra, che unisce il meglio su tre piani: la tecnica, la tattica e la capacità offensiva. McTominay e De Bruyne portano gol, giocate, forza fisica, dinamismo, inserimenti e, dentro tutto questo, hanno già raggiunto un’intesa personale scambiandosi spesso la posizione.Se Comuzzo va su McTominay, Dodo e/o Mandragora dovranno occuparsi di De Bruyne, e poi il contrario. Certo, servirà lo stesso tipo di lavoro anche per la difesa del Napoli, quando Dodô attacca crea spesso dei problemi agli avversari. Ma stavolta la superiorità tecnica è dalla parte del Napoli, per questo occorre il massimo dell’attenzione nella difesa viola. Basta un mezzo secondo di ritardo nella chiusura, nel contrasto o nelle marcatura e quei due lasciano il segno".

Servira’ quindi grande attenzione per arginare le incursioni della squadra di Antonio Conte.