Polverosi: "I soldi spesi da Pradé per Kean adesso non sono più troppi come dicevano tutti"

Il noto giornalista ha commentato oggi le prestazioni del nuovo attaccante gigliato arrivato in estate dalla Juve

Sulle pagine del Corriere dello Sport il noto giornalista Alberto Polverosi ha commentato le prestazioni di Moise Kean in viola in questa prima parte di stagione: "Finalmente ho la sensazione che la Fiorentina abbia un vero attaccante di livello a cui affidarsi. Adesso la spesa estiva di Pradé per prenderlo dalla Juve non sembra spropositata come tutti dicevano. Kean è un vero leone, è chiaro non bisogna entusiasmarsi troppo, però la Fiorentina ora sembra avere un senso con un attaccante forte ed in odore di Nazionale. Palladino ha più certezze rispetto ad un mese fa e si può sentire tranquillo, ora ha una punta, un fantasista come Gudmundsson che inventa, un portiere fortissimo come De Gea e un centrocampista insostituibile come Bove."

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