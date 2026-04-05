6 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:32

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Polverosi duro: “Alla Fiorentina sono bastati De Gea e Fagioli. Kean? E’ rimasto a Zenica”

News

Polverosi duro: “Alla Fiorentina sono bastati De Gea e Fagioli. Kean? E’ rimasto a Zenica”

Redazione

5 Aprile · 16:14

Aggiornamento: 5 Aprile 2026 · 16:14

TAG:

#Fiorentina

Condividi:

di

Un'analisi chiara di Polverosi sulla partita del Bentegodi: preziosi i 3 punti, ma scarsa la prestazione sei singoli

Nel suo fondo sul Corriere dello Sport, Alberto Polverosi analizza senza troppi giri di parole la vittoria della Fiorentina a Verona, sottolineando come il successo porti soprattutto due firme.
Alla Fiorentina sono bastati due giocatori, David De Gea e Nicolò Fagioli”, scrive il giornalista, evidenziando come il contributo del resto della squadra sia stato decisamente limitato: “Di tutti gli altri sarebbe opportuno non parlare, visto il poco o quasi nulla dato per arrivare alla terza vittoria nelle ultime quattro trasferte”.
Un dato, quello del rendimento esterno, che secondo Polverosi merita una riflessione: lontano dal Franchi la squadra di Vanoli sembra avere tutt’altro passo. Allargando lo sguardo anche alla Conference League, infatti, i viola hanno raccolto cinque vittorie nelle ultime sei gare fuori casa.
A Verona, però, si salva soprattutto il risultato: “I tre punti spingono la Fiorentina oltre i propri meriti, e anche parecchio, ma soprattutto la allontanano ancora dalla zona retrocessione”. Un successo che vale il sorpasso sul Cagliari e il quindicesimo posto.
Meriti riconosciuti anche a Vanoli, capace di risollevare una squadra che aveva trovato in piena difficoltà: “Ha preso i viola in fondo alla classifica e li ha portati fuori dal caos”.

Molto più severo il giudizio sul resto: “Quanto al gioco, alla continuità e alle certezze tecniche, conviene lasciar perdere”.
Infine, l’analisi dei singoli, con Fagioli promosso come migliore in campo e una lunga lista di insufficienze: “Harrison inutile sulla fascia, Fabbian non pervenuto, Ndour incerto. Kean rimasto a Zenica, Gosens timido, Comuzzo disorientato, Gudmundsson altalenante fino all’espulsione. Piccoli sempre anticipato e mai capace di tenere palla”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio