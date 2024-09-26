Polverosi: "Da quanto mancavano un 9 e un 10 come Kean e Gud? Se stanno bene, l'Empoli ha poche possibilità"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Alberto Polverosi, ha così parlato in vista della sfida di domenica contro l'Empoli: “Se la Fiorentina non si schiererà come nel secondo tempo contro la Lazio,...

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Alberto Polverosi, ha così parlato in vista della sfida di domenica contro l'Empoli: “Se la Fiorentina non si schiererà come nel secondo tempo contro la Lazio, significa che l’allenatore è così convinto delle proprie idee da rinunciare alla migliore squadra vista nelle prime 7 apparizioni viola. In campo c’era Gudmundsson, e la squadra si è schierata a 4 dietro come negli anni scorsi ed ha ribaltato il risultato. Se all’allenatore basta quanto visto nel primo tempo e non valuta quanto accaduto nel secondo, allora è un problema. Mettiamo Gudmundsson al 100%, poi il modulo è secondario. Martinez Quarta perderà l’uomo sia a 3 che a 4. La Fiorentina quest’anno ha preso il 10 e il 9, se quei due fanno la differenza poi si vede e i moduli contano il giusto. Da quanti anni non si vedevano due calciatori così nei rispettivi ruoli?”.

Poi ha proseguito: “L'Empoli sta bene, credo che nella sua storia, due partite di fila in trasferta non le abbia mai viste. Segnatevi il nome di Luca Marianucci, difensore centrale 2004, ha fatto una partita stupenda a Torino. Ciò che mi ha colpito è stata l'organizzazione in Coppa Italia, anche se non c'erano i titolari. Detto questo, se Kean è il solito e Gudmundsson è quello del secondo tempo, l'Empoli ha poche possibilità”.

COSA RISCHIA GUDMUNDSSON PER IL POST CONTRO LA SAMPDORIA? POSSIBILE MULTA, SQUALIFICA DIFFICILE

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