Polverosi boccia Kean: “È la scommessa delle scommesse, viene da un anno senza gol”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Alberto Polverosi, ha così parlato del prossimo arrivo di Moise Kean alla Fiorentina: “Le mosse della Fiorentina per ora non è che siano convincenti. La dirigenza ha parlato di ambizione e miglioramento e la prima mossa importante, di rilievo, è stata Kean, una scommessa, che non è sinonimo di ambizione. Lo stesso se prendono Lucca, siamo sempre nel campo delle scommesse. Essere ambiziosi significa prendere giocatori che hanno già dimostrato qualcosa, questi non hanno dimostrato quasi niente. Kean è la scommessa delle scommesse, un centravanti che viene da un anno senza 1 gol. Va bene come riserva di un centravanti solido, che dà sicurezze. Le partite sono tante e avrebbe comunque spazio. Kean può crescere tanto, questo sì, ma l’ambizione, ripeto, è un’altra cosa”

Gazzetta, Pradè vuole un nuovo portiere: Audero, Strakosha e Musso nella lista della Fiorentina