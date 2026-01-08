Polverosi: “Arbitri e VAR siamo al caos. Una categoria allo sbando. Ieri altra triste riprova”

Nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo una articolo firmato da Alberto Polverosi: “Non ci si capisce più niente. Arbitri, Var, Rocchi, quando si fischia, quando no, quando il monitor si accende, quando si spegne, quando si fa moviola, quando si decide sulla dinamica dal vivo. Una categoria allo sbando. Ieri all’Olimpico altra triste riprova: rigore non concesso alla Lazio da Sozza per la trattenuta di Pongracic a Gila e nessun intervento di Pezzuto dal Var, poi rigore fischiato per la Fiorentina per un tocco impercettibile di Gila a Gudmundsson e Pezzuto che stavolta chiama Sozza al video. Errori a parte, è il caos. Quando decide l’arbitro di campo? Boh. Quando deve intervenire il Var? Ri-boh.

In questa totale confusione è finita due a due fra Lazio e Fiorentina. La partita era tutta dalla parte dei laziali nel primo tempo, quando i viola avevano fatto non uno, non due, ma una decina di passi indietro. Era stato un miracolo, per la Fiorentina, uscire indenne dalla tempesta che la Lazio aveva scatenato per tutto il primo tempo nell’area dei viola. Tre salvataggi sulla linea di porta, quel rigore solare non fischiato, un contropiede con cui Isaksen aveva salvato De Gea. Ogni volta che la palla andava sulla bandierina e avanzava Gila c’era il panico davanti al portiere spagnolo. Alla fine del primo tempo, zero tiri, ma proprio zero, della Fiorentina verso la porta di Provedel. Eppure non c’era un’occasione migliore di questa per sfidare la Lazio che non aveva più Castellanos, non aveva Marusic e Noslin squalificati, Patric, Dia e Deli-Bashiru fuori causa e dopo mezz’ora ha perso anche Basic. Di là mancava solo qualche riserva. E mancava anche Kean finito in panchina per far giocare Piccoli che, prima dell’intervallo, aveva toccato una sola volta il pallone (un rimpallo…) nell’area laziale. Ma proprio quando sembrava sull’orlo di un nuovo collasso, sotto per un gol fantastico segnato da un ex come Cataldi, anziché farsi inghiottire dal terrore la Fiorentina è entrata in campo. Ha pareggiato poco dopo con Gosens e si è sistemata. Con un rigore che più ino non si può è andata perfino in vantaggio e con un altro rigore è stata riagguantata in pieno recupero. La differenza fra Lazio e Fiorentina era evidente anche alla vigilia. Da una parte una squadra capace ancora di reggersi in piedi nonostante le picconate del suo presidente che in estate non l’ha rinforzata e ora la sta indebolendo, dall’altra una squadra insicura, ora penultima in classifica nonostante i 90 milioni investiti sul mercato d’agosto e il primo acquisto già realizzato a inizio gennaio.