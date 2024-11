Polverizzati i 700 biglietti disponibili per Como. I tifosi della Fiorentina comprano anche in altri settori

Secondo quanto scrive La Nazione i biglietti per il ‘Sinigaglia’ di Como sono già polverizzati a livello di settore ospiti. I 700 tagliandi a disposizione hanno risposto solo in parte alle richieste dei tifosi viola. Che qualche biglietto lo stanno trovando anche in settori limitrofi. Alla fine il contingente gigliato sarà un po’ più numeroso rispetto al conteggio del solo settore destinato ai fiorentini.

