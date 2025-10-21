Poesio: “ Nella Fiorentina manca coesione e voglia di vincere.Palladino allenatore più empatico di Pioli”

Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, è intervenuto su Radio Firenzeviola.

Queste le sue parole: “Forse la Fiorentina è una squadra troppo buona. Manca coesione e carisma. I giocatori emblematici danno la sensazione di mancanza di unione perchè tra un gruppo e una squadra c’è differenza. Se il gioco di Pioli non piace alla squadra è un problema serio. Se la tua idea non è condivisa è difficile metterla in pratica. Palladino aveva un rapporto diverso con i giocatori perchè usava più empatia e questo a loro faceva bene. Ancora c’è da capire cosa sia successo con Palladino,anche perchè non è l’unico allenatore che si è dimesso dalla Fiorentina, ma sono ben tre negli ultimi sette anni”.