21 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:40

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Poesio: “ Nella Fiorentina manca coesione e voglia di vincere.Palladino allenatore più empatico di Pioli”

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Redazione

21 Ottobre · 18:27

Aggiornamento: 21 Ottobre 2025 · 18:27

Fiorentina

di

Ernesto Poesio ha parlato riguardo le difficoltà all’interno dello spogliatoio della Fiorentina evidenziando le differenze con Palladino.

Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, è intervenuto su Radio Firenzeviola.

Queste le sue parole: “Forse la Fiorentina è una squadra troppo buona. Manca coesione e carisma. I giocatori emblematici danno la sensazione di mancanza di unione perchè tra un gruppo e una squadra c’è differenza. Se il gioco di Pioli non piace alla squadra è un problema serio. Se la tua idea non è condivisa è difficile metterla in pratica. Palladino aveva un rapporto diverso con i giocatori perchè usava più empatia e questo a loro faceva bene. Ancora c’è da capire cosa sia successo con Palladino,anche perchè non è l’unico allenatore che si è dimesso dalla Fiorentina, ma sono ben tre negli ultimi sette anni”.

