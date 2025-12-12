Poesio: “La Conference è tornata ad essere un porto sicuro. Ma Fiorentina lenta e con poche idee”

Nelle pagine del Corriere Fiorentino troviamo un pezzo a firma di Ernesto Poesio: “La vecchia cara Conference. Che nelle ultime due uscite era stata un po’ traditrice, ma che ieri è tornata a rappresentare un porto sicuro, il paravento che nelle ultime tre stagioni ha più volte illuso, con il suo basso livello, su una crescita mai davvero avvenuta. E così contro una volonterosa (ma nulla più) Dinamo Kiev, i viola tornano a vincere una partita dopo una vita, quasi due mesi per l’esattezza visto che gli ultimi tre punti erano arrivati il 23 ottobre contro il Rapid Vienna. Certo, chi non avesse visto la partita non deve immaginarsi una Fiorentina molto diversa da quella che in campionato sta continuando a faticare.

Lenta, con pochissime idee, in grado di farsi momentaneamente raggiungere sull’1-1, la squadra di Vanoli che pure non aveva voluto rinunciare ad alcuni «big» (De Gea, Kean, Dodò per esempio) ha vinto senza convincere del tutto, lasciando aperti tutti i dubbi e le preoccupazioni anche in vista della decisiva gara di domenica contro il Verona in casa. Servirà di più contro i gialloblu, molto di più, per non rischiare l’ennesima figuraccia stagionale. E forse servirà pensare di riproporre quel 4-2-3-1 con cui i viola hanno chiuso e conquistato la partita.

Una mossa quasi della disperazione mentre si stava prospettando uno scialbo e affatto positivo pareggio, che ha regalato non tanto una maggiore solidità difensiva (l’attacco ucraino in questo senso non è apparso molto probante) quanto nello sviluppo dell’azione offensiva con il ritorno di quella soluzione piuttosto scolastica ma di cui a Firenze (a causa delle scelte di mercato di Pioli, Pradè, Ferrari e Goretti) da mesi si erano perse le tracce: gioco sulle fasce e cross al centro. Niente di eccezionale, ma almeno una strada diversa per mettere gli attaccanti in condizione di segnare tanto più quando in rosa ci sono punte dal fisico imponente come Kean, Dzeko e lo stesso Piccoli. Vedremo, di sicuro sono altri i test che diranno se qualcosa è davvero cambiato. D’altronde la fiducia va meritata e una vittoria in Conference non può bastare”.