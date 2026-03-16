Poesio: “Fiorentina a Cremona per una finale contro una squadra che costa la metà”

Sulle pagine del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio analizza la sfida tra Cremonese e Fiorentina in programma questa sera.

“Per i viola la gara di Cremona assume i contorni di una vera e propria finale di stagione: una partita decisiva, in cui sbagliare non è più consentito. Quando il campionato entra nella sua fase conclusiva, con una decina di giornate ancora da giocare, frasi come queste diventano inevitabili. Del resto, come ripete spesso Massimiliano Allegri, è proprio in primavera che si decidono le stagioni. Per tutte le squadre è il momento di essere soprattutto concreti, tra chi deve centrare i propri obiettivi e chi invece si trova a fare i conti con i rimpianti.

In questo contesto non fa eccezione la Fiorentina. Solo pochi mesi fa, però, lo scenario immaginato era molto diverso: in estate, anche all’interno del club, si parlava apertamente di obiettivi ambiziosi come la qualificazione alla Champions. Oggi invece la realtà è ben diversa, un quadro amaro che rappresenta tutto ciò che offre il “convento” del dorato Viola Park.

Meglio quindi mettere da parte la delusione e concentrarsi sul presente, accettando che una delle partite più importanti, se non la più importante, di questa stagione complicata si giochi allo Stadio Giovanni Zini contro la Cremonese, in un umido lunedì sera. Una squadra, quella allenata da Davide Nicola, partita con l’obiettivo della salvezza e con un monte ingaggi pari esattamente alla metà di quello viola: 32 milioni contro i 64 della Fiorentina”.