Pjaca su Twitter: “Felice di essere alla Fiorentina. Darò tutto me stesso”

Il neo attaccante della Fiorentina, Marko Pjaca ha dichiarato sul suo profilo ufficiale Twitter:“Sono molto felice di essere parte della Fiorentina. Questa è una nuova entusiasmante sfida per me e dar...

A cura di Redazione Labaroviola 09 agosto 2018 19:54

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