Pjaca su Twitter: “Felice di essere alla Fiorentina. Darò tutto me stesso”
Il neo attaccante della Fiorentina, Marko Pjaca ha dichiarato sul suo profilo ufficiale Twitter:“Sono molto felice di essere parte della Fiorentina. Questa è una nuova entusiasmante sfida per me e dar...
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2018 19:54
Il neo attaccante della Fiorentina, Marko Pjaca ha dichiarato sul suo profilo ufficiale Twitter:
“Sono molto felice di essere parte della Fiorentina. Questa è una nuova entusiasmante sfida per me e darò il mio tutto per rendere felici i nostri tifosi. Vorrei dire grazie alla Juventus, anche se non ho avuto il tempo di mettermi in mostra al massimo a causa di alcuni infortuni, ma ora sono in forma e pieno di desiderio di giocare”.