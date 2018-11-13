Più di 1500 tifosi viola hanno fatto il mini abbonamento per le prossime tre partite

Sono già più di 1500 i mini abbonamenti staccati fino ad oggi. Il triplo biglietto è valido per le 3 partite che la Fiorentina disputerà a Dicembre contro Juventus, Empoli e Parma. La promozione sarà...

A cura di Redazione Labaroviola 13 novembre 2018 19:29

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, tifosi viola

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