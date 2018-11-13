Più di 1500 tifosi viola hanno fatto il mini abbonamento per le prossime tre partite
Sono già più di 1500 i mini abbonamenti staccati fino ad oggi. Il triplo biglietto è valido per le 3 partite che la Fiorentina disputerà a Dicembre contro Juventus, Empoli e Parma. La promozione sarà...
A cura di Redazione Labaroviola
13 novembre 2018 19:29
Sono già più di 1500 i mini abbonamenti staccati fino ad oggi. Il triplo biglietto è valido per le 3 partite che la Fiorentina disputerà a Dicembre contro Juventus, Empoli e Parma. La promozione sarà valida fino al 19 Novembre, tanti sconti vantaggiosi per tutti.