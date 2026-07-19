Pista Thorsvedt non chiusa. Nazione: "La Fiorentina discute con il Sassuolo sulle contropartite"

I nomi sono Brescianini, Sohm e Comuzzo

Non è da considerare chiusa la possibile pista per Thorstvedt alla Fiorentina. Per il norvegese il Sassuolo continua a chiedere una cifra complessiva di 15 milioni. Si discute sulle contropartite, con il Sassuolo interessato a Brescianini (ma la Fiorentina lo vorrebbe tenere) più che a Sohm (sul quale è forte il pressing del Venezia).Da monitorare anche la posizione di Comuzzo, che piace moltissimo ai neroverdi, mala Fiorentina lo valuta oltre 20 milioni. Per lui è ipotizzabile un prestito con un diritto di riscatto molto alto. Lo riporta La Nazione.