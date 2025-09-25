Pisa-Fiorentina si è giocata 9 volte all'Arena Garibaldi, 4 le vittorie viola. L'ultimo incontro a Pisa nel 1994

Dopo 23 anni dall'ultima partita ufficiale torna Pisa-Fiorentina, il derby dell'anno. L'ultimo confronto in A nel 1990 con vittoria dei viola

Domenica alle 15, all’Arena Garibaldi, torna Pisa-Fiorentina, una sfida che manca da 23 anni. Un derby toscano con pochi ma significativi precedenti: in totale le due squadre si sono affrontate 25 volte, di cui 14 in Serie A.

Il bilancio complessivo sorride alla Fiorentina, che guida con 14 vittorie. Sono 7 i pareggi registrati, mentre il Pisa si è imposto in 4 occasioni. La Fiorentina ha registrato 41 gol fatti mentre il Pisa 15.

All'Arena Garibaldi invece le due squadre si sono incontrate 9 volte tra A,B e C: lo score a Pisa vede la Fiorentina vittoriosa per 4 volte, 4 pareggi e 1 vittoria per la squadra di casa.

L’ultimo incrocio ufficiale risale alla stagione 2002-03, in Coppa Italia Serie C: vittoria nerazzurra per 0-1 al Franchi con gol di Frati, unico successo pisano finora in casa viola. In campionato, invece, il confronto diretto manca dalla Serie B 1993-94: 4-1 per la Fiorentina nella gara d’andata e 0-0 al ritorno all’Arena Garibaldi. In quella stagione i gigliati conquistarono la promozione in Serie A, mentre il Pisa retrocesse in Serie C1 dopo lo spareggio perso con l’Acireale.