Pioli: "Vogliamo continuare a vincere ed essere positivi. Simeone? Doveva solo sbloccarsi.."

Il tecnico viola Stefano Pioli ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina Violachannel prima del march contro l'Udinese. Queste le sue parole

Il tecnico viola Stefano Pioli ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina Violachannel prima del march contro l'Udinese. Queste le sue parole: "La squadra sta dando buone risposte, quella con il Crotone è stata una buona partita dove abbiamo meritato la vittoria. Ora siamo concentrati sulla prossima. Ogni gara è a sé, stavolta affrontiamo un avversario molto fisico e noi abbiamo bisogno di freschezza ed energie. Cambiare qualcosa credo che sia necessario. L'Udinese è un avversario difficilissimo che darà l'anima per fermare il brutto trend negativo. Oddo è un allenatore giovane e capace, adesso sta facendo fatica. Noi abbiamo voglia di continuare la striscia positiva. Simeone? Per un attaccante è sempre importante segnare, ma lo è anche lavorare per tutta la squadra e questo lavoro lui lo ha sempre fatto"