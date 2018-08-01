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Pioli: “Stiamo bene, oggi qualche entrata dura di troppo. Norgaard...”

A margine della vittoria contro l’Heracles per 0-2, Stefano Pioli ha analizzato il match:“Oggi qualche contrasto duro di troppo ma è stato un buon allenamento. La condizione fisica sta migliorando e c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2018 21:14
Pioli: “Stiamo bene, oggi qualche entrata dura di troppo. Norgaard...” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
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A margine della vittoria contro l’Heracles per 0-2, Stefano Pioli ha analizzato il match:

“Oggi qualche contrasto duro di troppo ma è stato un buon allenamento. La condizione fisica sta migliorando e ci sono tutti i presupposti per essere pronti alla prima giornata di campionato, non manca molto e... Stiamo bene. Norgaard? Ha qualche problema con la lingua ma è ovvio visto che è appena arrivato. Stiamo bene ma possiamo migliorare ancora”.

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