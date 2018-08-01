Pioli: “Stiamo bene, oggi qualche entrata dura di troppo. Norgaard...”

A margine della vittoria contro l’Heracles per 0-2, Stefano Pioli ha analizzato il match:“Oggi qualche contrasto duro di troppo ma è stato un buon allenamento. La condizione fisica sta migliorando e c...

A margine della vittoria contro l’Heracles per 0-2, Stefano Pioli ha analizzato il match:

“Oggi qualche contrasto duro di troppo ma è stato un buon allenamento. La condizione fisica sta migliorando e ci sono tutti i presupposti per essere pronti alla prima giornata di campionato, non manca molto e... Stiamo bene. Norgaard? Ha qualche problema con la lingua ma è ovvio visto che è appena arrivato. Stiamo bene ma possiamo migliorare ancora”.