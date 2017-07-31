Pioli su Sportiello: "Recuperato un talento che rischiava di perdersi. Mi piace la sua freddezza, ma i colpi di tacco no..."
Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si trova un intervento di mister Stefano Pioli, su Marco Sportiello: “Abbiamo recuperato un talento che rischiava di perdersi. Di lui mi piace la freddezza. A p...
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2017 12:32
Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si trova un intervento di mister Stefano Pioli, su Marco Sportiello: “Abbiamo recuperato un talento che rischiava di perdersi. Di lui mi piace la freddezza. A proposito, gli devo ordinare di evitare colpi di tacco in futuro. In situazioni di emergenza preferisco vedere la palla spazzata in tribuna”.