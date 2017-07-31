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Pioli su Sportiello: "Recuperato un talento che rischiava di perdersi. Mi piace la sua freddezza, ma i colpi di tacco no..."

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si trova un intervento di mister Stefano Pioli, su Marco Sportiello: “Abbiamo recuperato un talento che rischiava di perdersi. Di lui mi piace la freddezza. A p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2017 12:32
Pioli su Sportiello: "Recuperato un talento che rischiava di perdersi. Mi piace la sua freddezza, ma i colpi di tacco no..." - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si trova un intervento di mister Stefano Pioli, su Marco Sportiello: “Abbiamo recuperato un talento che rischiava di perdersi. Di lui mi piace la freddezza. A proposito, gli devo ordinare di evitare colpi di tacco in futuro. In situazioni di emergenza preferisco vedere la palla spazzata in tribuna”.

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