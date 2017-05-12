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Pioli: "Spero di non aver tempo per le vacanze, per ora non posso dire nulla"

Stefano Pioli, fresco di esonero da parte di Suning, è stato rintracciato e brevemente intervistato da SportMediaset, proprio mentre si stava allenando in bicicletta. L'ex tecnico nerazzurro è ormai v...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 maggio 2017 19:23
Pioli: "Spero di non aver tempo per le vacanze, per ora non posso dire nulla" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Stefano Pioli, fresco di esonero da parte di Suning, è stato rintracciato e brevemente intervistato da SportMediaset, proprio mentre si stava allenando in bicicletta. L'ex tecnico nerazzurro è ormai virtualmente seduto sulla panchina della Fiorentina, ma per il momento ha preferito non sbilanciarsi: "Speriamo di non avere tanto tempo per il relax, mi auguro di ripartire presto. Per ora non posso dire altro."

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