Pioli: "Spero di non aver tempo per le vacanze, per ora non posso dire nulla"

Stefano Pioli, fresco di esonero da parte di Suning, è stato rintracciato e brevemente intervistato da SportMediaset, proprio mentre si stava allenando in bicicletta. L'ex tecnico nerazzurro è ormai v...

A cura di Redazione Labaroviola 12 maggio 2017 19:23

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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