Pioli: "Spero di non aver tempo per le vacanze, per ora non posso dire nulla"
Stefano Pioli, fresco di esonero da parte di Suning, è stato rintracciato e brevemente intervistato da SportMediaset, proprio mentre si stava allenando in bicicletta. L'ex tecnico nerazzurro è ormai v...
A cura di Redazione Labaroviola
12 maggio 2017 19:23
Stefano Pioli, fresco di esonero da parte di Suning, è stato rintracciato e brevemente intervistato da SportMediaset, proprio mentre si stava allenando in bicicletta. L'ex tecnico nerazzurro è ormai virtualmente seduto sulla panchina della Fiorentina, ma per il momento ha preferito non sbilanciarsi: "Speriamo di non avere tanto tempo per il relax, mi auguro di ripartire presto. Per ora non posso dire altro."