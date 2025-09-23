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Pioli si è confrontato ieri al Viola Park con la squadra e ha deciso di dare un giorno di riposo ai giocatori

Il mister della Fiorentina Pioli ha svolto regolare allenamento ieri e ha concesso un giorno di riposo, squadra di nuovo in campo da domani

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 settembre 2025 11:57
Pioli si è confrontato ieri al Viola Park con la squadra e ha deciso di dare un giorno di riposo ai giocatori -
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La sconfitta col Como ha lasciato in casa Fiorentina un profondo rammarico. Il tecnico Stefano Pioli non ha lasciato la solita giornata libera di lunedì alla squadra e si è confrontato con i giocatori e con il suo staff sulla situazione, che come confidato alla stampa non si aspettava così complicata. Dopodichè la squadra si è regolarmente allenata come in un giorno normale.

Dopo il confronto di ieri oggi invece il mister viola ha deciso di concedere un giorno di riposo alla squadra, con il gruppo che tornerà domani pomeriggio sul campo per preparare la delicatissima sfida di domenica contro il Pisa.

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