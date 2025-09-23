Pioli si è confrontato ieri al Viola Park con la squadra e ha deciso di dare un giorno di riposo ai giocatori

Il mister della Fiorentina Pioli ha svolto regolare allenamento ieri e ha concesso un giorno di riposo, squadra di nuovo in campo da domani

A cura di Redazione Labaroviola 23 settembre 2025 11:57

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