Pioli saluta Commisso: “Ciao Rocco avrei voluto con tutto me stesso darti di più, riposa in pace”

L’ex allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha voluto ricordare il presidente della Fiorentina Rocco Commisso dopo la sua scomparsa attraverso una storia Instagram. Un breve messaggio che però rivela tutto il dispiacere per la scomparsa e per la sua avventura in viola: “Ciao Rocco avrei voluto con tutto me stesso darti di più, riposa in pace.” Questo dunque il pensiero di Pioli che ha interrotto il silenzio in cui era entrato dopo l’esonero per salutare il suo ormai ex Presidente dopo la scomparsa avvenuta questa notte