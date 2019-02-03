Pioli: “Risultato positivo, serviva una giocata individuale. Simeone? Entrato con il piglio giusto”

Al termine della partita tra Udinese e Fiorentina, ha parlato Stefano Pioli ai microfoni di DAZN. Queste sono le sue dichiarazioni:“Sapevamo che l’Udinese avrebbe fatto molta densità, serviva più movi...

Al termine della partita tra Udinese e Fiorentina, ha parlato Stefano Pioli ai microfoni di DAZN. Queste sono le sue dichiarazioni:

“Sapevamo che l’Udinese avrebbe fatto molta densità, serviva più movimento nella prima frazione, non era facile superare la diga friulana. Il risultato, così come la settimana è positivo. Edimilson? Serviva una giocata individuale, anche con palle inattive abbiamo creato. Lui ha trovato proprio questo. Panchina Simeone? Avevamo fatto benissimo Mercoledì con questa prestazione, è entrato bene nella partita con il piglio giusto. Se non giochi titolare per via del nostro lavoro, devi essere scontento e quando vieni chiamato in causa fare come lui”.