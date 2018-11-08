Pioli riconferma Gerson e rilancia Pjaca. Domani a Frosinone si gioca così...
Per la trasferta di Frosinone (domani alle 20.30) Pioli sembra intenzionato a confermare Gerson a centrocampo Veretout e Benassi. Pjaca sarà riproposto dal 1′ con Simeone e Chiesa. La difesa sarà la s...
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2018 10:03
Per la trasferta di Frosinone (domani alle 20.30) Pioli sembra intenzionato a confermare Gerson a centrocampo Veretout e Benassi. Pjaca sarà riproposto dal 1′ con Simeone e Chiesa. La difesa sarà la solita: Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo e Biraghi. Le possibili sorprese, secondo il Corriere dello Sport – Stadio, sono Norgaard ed Edimilson a centrocampo e lo stesso Mirallas in attacco.