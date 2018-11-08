Pioli riconferma Gerson e rilancia Pjaca. Domani a Frosinone si gioca così...

Per la trasferta di Frosinone (domani alle 20.30) Pioli sembra intenzionato a confermare Gerson a centrocampo Veretout e Benassi. Pjaca sarà riproposto dal 1′ con Simeone e Chiesa. La difesa sarà la s...

A cura di Redazione Labaroviola 08 novembre 2018 10:03

Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca Simeone

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