Pioli: "Sono responsabile della sconfitta. Toccato il fondo. Adesso..."

Queste le dichiarazioni di Stefano Pioli al termine di Fiorentina-Inter:"Dobbiamo capire perché è accaduto quello che è accaduto. Oggi abbiamo giocato solo per 45'. Poi c'è stato il blackout inspiegab...

Queste le dichiarazioni di Stefano Pioli al termine di Fiorentina-Inter:

"Dobbiamo capire perché è accaduto quello che è accaduto. Oggi abbiamo giocato solo per 45'. Poi c'è stato il blackout inspiegabile. Io in discussione? Sono responsabile della prestazione di stasera, così come lo sono i giocatori. Siamo l'Inter e non possiamo giocare così. Abbiamo toccato il fondo. La mia concentrazione è solo sul presente. Ora ci dovremo riguadagnare la credibilità. Devo stimolare i miei facendo capire che siamo una società importante. Noi abbiamo altri valori e qualità. Sembra un momento nel quale non siamo capaci di reagire alle difficoltà. Le squadre che sanno stare compatte vincono le gare. Noi ci facciamo più piccoli".