Corr. Fiorentino: Pioli può finalmente sorridere, recuperano Thereau e Badelj. Contro la Lazio...

Ottime notizie sul fronte Thereau: come spiega questa mattina Il Corriere Fiorentino, il francese ha finalmente ripreso ad allenarsi con la squadra, uno dei pochi giocatori della Fiorentina in grado d...

Ottime notizie sul fronte Thereau: come spiega questa mattina Il Corriere Fiorentino, il francese ha finalmente ripreso ad allenarsi con la squadra, uno dei pochi giocatori della Fiorentina in grado davvero di spostare gli equilibri. Per questo la notizia del suo rientro in gruppo è stata ben accolta da Pioli che, cabala a parte, riavrà il suo alfiere con la Lazio dopo i tre forfait consecutivi. Mancano i suoi gol (7 stagionali) e la sua imprevedibilità, qualità rara nel reparto offensivo gigliato.

Inoltre, salvo sorprese negative, a Roma con la Lazio tornerà anche Milan Badelj,ì. Il problema muscolare è ormai superato e l’allenamento di ieri ne è una conferma: tornerà dunque a sedersi in panchina Sanchez, che ha preso il suo posto contro la Spal.