Pioli: "Perso per dei nostri errori anche se l'arbitro ha le sue colpe. Milenkovic e Mirallas.."

“Non è stata la miglior partita arbitrata da Fabbri. Forse non avremmo mai pareggiato anche con tanto recupero ma almeno 8 o 9 minuti nel finale andavano dati. Abbiamo perso una partita

Le parole di Pioli nel post partita

“Non è stata la miglior partita arbitrata da Fabbri. Forse non avremmo mai pareggiato anche con tanto recupero ma almeno 8 o 9 minuti nel finale andavano dati. Abbiamo perso una partita per colpa nostra ma il Parma non ha mai tirato in porta, a parte il gol. La squadra in 10 contro 11 ha continuato a lottare e ne sono felice. Non dovevamo prendere il gol e questo ci ha penalizzato. Ci sono state molto buone situazioni e tanti spazi per essere pericolosi: grandi occasioni da gol non le abbiamo mai avute, c’è mancata la qualità anche e soprattutto nella scelta delle decisioni. Abbiamo commesso tanti errori, dovevamo gestire meglio certi palloni. È un peccato perché questa era una partita importante. La squadra nervosa? Quando non lo siamo, siamo pochi grintosi… forse è bene esserlo in gare del genere dove la squadra sapeva di poter vincere la partita. La Fiorentina non deve perdere gare del genere, dobbiamo essere attenti a tutte le situazioni. Per la prossima partita non ci deve essere contraccolpo, il calcio è questo: adesso dobbiamo essere determinati e concentrati. Giocheremo contro un avversario difficile come il Genoa che vuole fare punti ma anche noi andremo a Marassi per fare punti: dobbiamo essere fiduciosi. Milenkovic? Spero di recuperarlo, così come Mirallas."