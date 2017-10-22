Pioli: "Per quest'anno proviamo a non soffrire in classifica, dall'anno prossimo proveremo a riconquistare l'Europa"
Stefano Pioli in conferenza stampa ha confessato gli obiettivi reali della Fiorentina di questa stagione.
Stefano Pioli ha espresso un concetto importantissimo nella sala stampa di Benevento dopo la gara vinta 3-0 questo pomeriggio, ma passato inosservato:
"Siamo consapevoli di aver iniziato un nuovo ciclo, con un gruppo di qualità e prospettiva. Quest’anno cercheremo di soffrire il meno possibile, poi nei prossimi invece cercheremo di tornare in Europa".
Campionato tranquillo, senza inaspettate cadute in zone pericolose di classifica: è questo insomma l'obiettivo della Fiorentina di questa stagione, che secondo Pioli dall'anno prossimo, con la crescita dei tanti giovani, potrà alzare invece l'asticella per tentare di ritornare in Europa.