Labaro Viola

Pioli: "Per quest'anno proviamo a non soffrire in classifica, dall'anno prossimo proveremo a riconquistare l'Europa"

Stefano Pioli in conferenza stampa ha confessato gli obiettivi reali della Fiorentina di questa stagione.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2017 23:35
Pioli: "Per quest'anno proviamo a non soffrire in classifica, dall'anno prossimo proveremo a riconquistare l'Europa" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
News
Fiorentina
Pioli
Condividi

Stefano Pioli ha espresso un concetto importantissimo nella sala stampa di Benevento dopo la gara vinta 3-0 questo pomeriggio, ma passato inosservato:

"Siamo consapevoli di aver iniziato un nuovo ciclo, con un gruppo di qualità e prospettiva. Quest’anno cercheremo di soffrire il meno possibile, poi nei prossimi invece cercheremo di tornare in Europa".

Campionato tranquillo, senza inaspettate cadute in zone pericolose di classifica: è questo insomma l'obiettivo della Fiorentina di questa stagione, che secondo Pioli dall'anno prossimo, con la crescita dei tanti giovani, potrà alzare invece l'asticella per tentare di ritornare in Europa.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok