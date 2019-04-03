Pioli: "Oggi ho visto una bella Fiorentina, sono fiducioso per il finale di stagione"

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:"Non riusciamo mai a chiudere le partite definitivamente. Concediamo poche azioni agli avversari ma nonostante questo ci fanno gol. La squadr...

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:

"Non riusciamo mai a chiudere le partite definitivamente. Concediamo poche azioni agli avversari ma nonostante questo ci fanno gol. La squadra ha giocato in un campo difficilissimo contro una squadra tosta. Ho rivisto una bella Fiorentina e questo adesso mi fa ben sperare per il finale di stagione".