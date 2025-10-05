Pioli: "Non meritavamo di perdere, alla squadra non devo rimproverare nulla oggi. Creato tanto"

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dopo la gara

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta della Fiorentina contro la Roma, queste le sue parole:

"Mi aspettavo un risultato diverso contro un avversario che subiva poco, loro sono cinici e dentro la partita e noi dovevamo esserlo come loro. Abbiamo subito due gol dove abbiamo avuto marcature larghe, dopo siamo stati quello che dovevamo essere ma non è il nostro momento ma non ci possiamo attaccare alla fortuna e alla sfortuna. La classifica dice che siamo lontanissimi dalla Roma ma non lo siamo, abbiamo perso meritatamente contro il Napoli, nelle altre partite hanno fatto la differenza i dettagli. Alla squadra non posso dire niente per la prestazione di oggi, abbiamo lottato e faticato e creato. Alla Roma abbiamo concesso solo 3 occasioni

Sono preoccupato per i risultati e per la poco attenzione dei dettagli ma oggi la squadra ha giocato ha lottato e giocato, sarei preoccupato se vedesse una squadra che si lasciasse andare. Se vuoi cambiare risultati devi fare qualcosa di diverso da quello che facevi prima, non meritavamo assolutamente di perdere.

Gudmundsson è partito bene, l'infortunio gli ha fatto perdere ritmo, deve lavorare con più qualità, mi aspetto di più ma non dobbiamo concentrarci su un solo giocatore, deve crescere tutta la squadra, inutile soffermarci su un solo giocatore. Kean è più abituato a giocare senza un'altra punta, oggi lo abbiamo trovato negli spazi. Questa è la prima vera partita dove creiamo tanto dove un avversario"