Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina, la società gli ha già comunicato l'esonero
Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. Rocco Commisso ha rotto gli indugi ed ha dato il via libera alla società per esonerare il tecnico di Parma. La scelta è già stata comunicata a Pi...
Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. Rocco Commisso ha rotto gli indugi ed ha dato il via libera alla società per esonerare il tecnico di Parma. La scelta è già stata comunicata a Pioli, che si trova sempre all'interno del Viola Park, e si attende solo il comunicato ufficiale della società. Al Viola Park sta arrivando anche lo staff dell'ormai ex allenatore viola per liberare gli armadietti del centro sportivo di Bagno a Ripoli. Adesso si attende la scelta sul nuovo allenatore, con Roberto D'Aversa in pole position