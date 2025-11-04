Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina, la società gli ha già comunicato l'esonero

Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. Rocco Commisso ha rotto gli indugi ed ha dato il via libera alla società per esonerare il tecnico di Parma. La scelta è già stata comunicata a Pi...

A cura di Redazione Labaroviola 04 novembre 2025 11:43

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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