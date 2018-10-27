Pioli: "Noi abbiamo avuto le migliori occasioni, atteggiamento ok. Simeone.."

Al termine della partita il tecnico viola Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: "Non abbiamo messo tutta la nostra qualità tecnica stasera

Al termine della partita il tecnico viola Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: "Non abbiamo messo tutta la nostra qualità tecnica stasera. Serviva molta più precisione per annullare la loro pressione, anche se è giusto sottolineare il carattere la voglia dimostrata dai ragazzi. Possiamo giocare meglio di cosí, ma serate del genere capitano a tutti. Simeone fuori? Abbiamo puntato su movimenti diversi, però non siamo riusciti ad esprimere certe qualità anche perché i nostri avversari ci hanno messo in difficoltà si dall'inizio. Ma nel secondo tempo è anche vero che le migliori occasioni le abbiamo avute noi. Con questo spirito si possono comunque fare delle belle cose".