Pioli: "Mi sono dimesso perché sono stato messo in discussione umanamente e professionalmente"

(ANSA) - ROMA, 9 APR - "Mi sono sempre assunto le mie responsabilità, ho sempre garantito nel mio lavoro professionalità, rispetto e massimo impegno: a malincuore oggi mi vedo costretto a dover lascia...

(ANSA) - ROMA, 9 APR - "Mi sono sempre assunto le mie responsabilità, ho sempre garantito nel mio lavoro professionalità, rispetto e massimo impegno: a malincuore oggi mi vedo costretto a dover lasciare, dimettendomi, poiché sono state messe in discussione le mie capacità professionali e soprattutto umane".

Un addio pieno di amarezza quello di Stefano Pioli alla Fiorentina, ufficializzato in una nota all'ANSA. Il tecnico ha rassegnato le sue dimissioni all' indomani del comunicato di proprietà e società che invitavano lui e la squadra al massimo impegno e al rispetto della maglia.