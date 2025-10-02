Pioli: "Martinelli l'ha presa come tutti quelli che non giocano, giocherà quando lo deciderò io"

Stefano Pioli ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro il Sigma

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro il Sigma, queste le parole del tecnico viola dalla sala stampa dello stadio Franchi:

"Abbiamo fatto delle buone cose, loro sono stati molto intensi, potevamo giocare di più tra le linee, ci stiamo lavorando anche ad avere delle imbucate più veloci e penetranti, siamo stati compatti ed equilibrati. La squadra ha sofferto bene per mantenere il risultato. Cerchiamo di riempire gli spazi con più giocatori, lo abbiamo fatto bene, abbiamo messo Piccoli davanti al portiere parecchie volte, poi è l'avversario che ti dice come devi giocare. Ho fatto le scelte per vincere la partita, ho pensato poco alla Roma.

Martinelli l'ha presa come tutti quelli che non giocano, giocherà quando penso sia giusto, ho grande fiducia in Tommaso. Non penso che abbiamo avuto paura di sbagliare, loro ci venivano a prendere e quindi a volte eravamo meno veloci oppure cercavamo di giocare lungo per questo motivo"