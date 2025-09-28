Pioli: "Manca poco per vedere la mia Fiorentina. Oggi fatto più del solito, non è problema di singoli"

Stefano Pioli ha parlato dalla sala stampa dello stadio di Pisa dopo il pareggio, queste le parole dell'allenatore viola:"Manca quel poco per vedere la mia Fiorentina, dobbiamo concedere qualcosina in...

Stefano Pioli ha parlato dalla sala stampa dello stadio di Pisa dopo il pareggio, queste le parole dell'allenatore viola:

"Manca quel poco per vedere la mia Fiorentina, dobbiamo concedere qualcosina in meno, oggi abbiamo prodotto qualcosa in più ma non abbiamo segnato. Dobbiamo voler fare male agli avversari, l'inizio difficile pesa, i giocatori sentono la delusione dell'ambiente. Non sempre i risultati rendono merito al lavoro della settimana. La squadra ha dei margini di miglioramento. Tutti noi, io per primo, dobbiamo fare qualcosa in più, tutti. Noto nella squadra grande volontà per risollevarci, non è un singolo il problema, tutti dobbiamo fare di più.

Certo che è una squadra che ha bisogno di vincere le partite, questo momento lo superi poco alla volta, normale che se avessimo perso la situazione sarebbe stata ancora più negativa. Dobbiamo ritrovare sfrontatezza e personalità, dobbiamo ritrovare forza e vittorie. I tifosi ci devono dar qualcosa sempre, è giusto che non siano contenti ma la situazione dobbiamo cambiarla noi, loro non vedono l'ora di vincere la partita, tocca a noi

Siamo stati squadra oggi, gli avversari hanno messo grande fisicità, hanno messo duelli e noi dovevamo metterla sulla qualità, abbiamo avuto delle occasioni e noi non siamo riusciti a far gol. Il Pisa gioca sempre cosi, oggi ha aspettato più del solito, noi dovevamo tenere più la palla e imbucare sui trequartisti, lo abbiamo fatto a fasi alterne. Questo stadio si chiama Arena e dentro ci vanno i gladiatori, noi non ci siamo tirati indietro. Mi preoccupa che non vinciamo, non che gli attaccanti non facciano gol. I risultati non arrivano per caso.