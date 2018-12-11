Pioli: "L'indagine sulla morte di Davide? Un ulteriore sofferenza per noi e la sua famiglia"
A Pioli è stato consegnato il Premio ‘Andrea Fortunato’ al Coni: “Un premio che condivido con tutti i giocatori che ho avuto la scorsa stagione, con tutta la gente viola con cui abbiamo condiviso ques...
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2018 13:00
A Pioli è stato consegnato il Premio ‘Andrea Fortunato’ al Coni: “Un premio che condivido con tutti i giocatori che ho avuto la scorsa stagione, con tutta la gente viola con cui abbiamo condiviso questa immensa tragedia ma con grande unione e grande sostegno” e sulle indagini ha aggiunto: "Ancora non ne sappiamo molto quindi è difficile dare dei giudizi ed entrare dentro certe situazioni. Sicuramente è una sofferenza ulteriore per l’ambiente viola e in particolare per la famiglia di Davide”.