Pioli: "La frase su Allegri e la Champions? È stata giusta, va alzato il livello. Sohm non mi sta convincendo"

Stefano Pioli ha risposto alle domande dei giornalisti dalla sala stampa del Viola Park. Le sue parole in conferenza

Stefano Pioli ha parlato in sala stampa dal Viola Park alla vigilia della sfida di Conference League, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"La Conference è un obiettivo da affrontare al massimo, è un'opportunità per iniziare al meglio il girone e cercare di vincere la partita. La formazione la squadra la saprà domani mattina, stanno tutti bene tranne Sohm che ha un piccolo problema plantare. La mia frase sulla Champions non è stata male interpretata, sono stato chiamato a Firenze per alzare il livello e questo è l'obiettivo anche se fino ad ora non ci siamo riusciti. Ho sbandierato ai quattro venti le nostre ambizioni ma è giusto cosi se vogliamo alzare il livello. Rimango fiducioso e positivo che a fine stagione potremmo avere ragione.

Ero deluso dal risultato di Pisa, volevamo vincere e potevamo segnare per vincere. Io sto bene, so cosa significa allenare la Fiorentina, so cosa significa, dobbiamo credere su quanto facciamo. Si passa anche attraverso delle sconfitte, ho un gruppo di qualità e responsabilità, abbiamo saputo lavorare sui nostri errori e vogliamo commetterne meno. Il rapporto con il club e con i dirigenti è di confronto, sento Commisso tutte le settimane. Ho la fiducia del club e lavoro con grande fiducia e volontà.

Il Sigma ha avuto delle difficoltà, non segna tantissimo ma ha la miglior difesa del campionato, dobbiamo puntare sulla qualità delle scelte per vincere. Soprattutto i giocatori di qualità ci si aspettano giocate importanti, loro devono provare le giocate di livello perchè le hanno nelle loro corde. Ci sono zone di campo in cui fare questo è fondamentale.

Vogliamo riempire l'area con più giocatori, nelle ultime partite abbiamo sbagliato le scelte finali, questo non vuol dire che non abbiamo creato occasioni. Domani gioca De Gea, vogliamo vincere la Conference e farlo non è facile per nessuno, non mi piace il pensiero che se non la dovessimo vincere sarebbe un fallimento, pensiamo ora ad iniziare bene con forza e energia. Io non sono amareggiato per quello che si dice su di me e per le critiche che ci sono, sono venuto qui ho sbandierato i nostri obiettivi, è normale che ci siano critiche perchè non stiamo vincendo, il tifoso della Fiorentina ama la squadra più del dovuto e quindi dobbiamo dargli più gioie. Siamo solo all'inizio del percorso. Questa stagione può ancora essere molto positiva, normale che volevo vincere domenica, ma non sono amareggiato per le critiche, sono motivato, siamo tutti motivati, siamo una squadra.

Ho cambiato tante soluzioni perchè secondo me si può fare meglio, non siamo lontani. I giocatori devono sapere cosa fare in campo e lo sanno, cerco di dare idee e soluzioni in ogni partita. Se Sohm non sta giocando è perchè non mi sta convincendo, possiamo giocare in tanti modi e le scelte sul mercato sono condivise. Se i giocatori non stanno rendendo al massimo delle loro potenzialità la responsabilità è mia"