Pioli: “La Fiorentina per me significa tanto, alleno per emozionare e qui so che le posso fare”

Durante l’evento Viola Carpet in corso in questi minuti al Viola Park di Bagno a Ripoli è stata presentata la prima squadra maschile, oltre alla femminile e alla primavera. Tra questi è stato presentato anche Stefano Pioli che ha rilasciato qualche breve dichiarazione, queste le sue parole:

“Chiaramente sono molto felice di essere qua, ringrazio il club per esserci ritrovati e avermi chiamato. La Fiorentina e Firenze significa tanto per me, siamo tutti insieme per cercare di dare il massimo, siamo molto motivati. L’emozione per essere ritornato c’è ed è una bella emozione. Io alleno per emozionare e cercare di emozionarmi, so che qui alla Fiorentina e a Firenze lo posso fare.”