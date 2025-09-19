Pioli: "Kean è recuperato, Gudmundsson è disponibile anche se non è al 100%. In difesa vogliamo i duelli"

Stefano Pioli ha risposto alle domande dei giornalisti presenti al Viola Park per la conferenza stampa. Le sue parole

Stefano Pioli ha parlato dalla sala stampa del Viola Park a due giorni dalla sfida tra Fiorentina e Como, queste le parole dell'allenatore viola:

"Mi aspetto una Fiorentina vincente, rimango sempre dell'idea che chi gioca meglio ha più possibilità di vincere e cercheremo di essere pronti per il Como. Ripartiamo dal quarto d'ora finale con il Napoli, la squadra non si sta allenando bene, di più. Ci auguriamo di fare risultati che si aspettano i tifosi, dobbiamo fare tante cose meglio. Sarebbe stato facile dare la colpa solo ad un aspetto ma non è cosi. Tutti gli assetti del centrocampo sono possibili, metterò in campo la miglior formazione possibile.

Il Como è una squadra ben allenata, sa palleggiare, sa giocare fra le linee, è una squadra evoluta sotto tutti i punti di vista, ci metterà certamente in difficoltà ma noi quando abbiamo la palla dobbiamo essere pericolosi. Il Como deve essere considerata una squadra importante, è una squadra di livello, a Bologna non meritava di perdere.

In difesa avremo dei duelli perchè voglio che la squadra giochi cosi, Pongracic può giocare sia al centro che sul centrodestra. Con il Napoli non dovevamo avere tutti questi duelli, dovevamo essere 2 contro uno per esempio sul secondo gol. Sono certo che il lavoro verrà fuori, è arrivato il momento di vincere le partite.

Non ho fatto tabelle punti da fare, non possiamo permetterci di fare questi ragionamenti. Non siamo contenti di come abbiamo approcciato la partita con il Napoli, ma ci sono diversi step da scalare e superare. Ho conosciuto Fabregas, abbiamo fatto un aperitivo insieme, mi ha fatto tante domande, credo diventerà un grande allenatore.

Abbiamo creato poco davanti in queste partite, dobbiamo produrre un gioco più propositivo. Abbiamo sbagliato tanti passaggi riusciti con il Napoli ed è il merito è stato loro per la pressione che ci hanno fatto, dobbiamo migliorare su questo aspetto, dare più soluzioni i muoverci meglio. Il Como ti viene a prendere con un giocatore in più e con tanta intensità, dobbiamo superare la prima pressione

La squadra sta lavorando nel miglior modo possibile, se ci fossero dei problemi lo direi. Ad oggi nulla funziona per bene, dobbiamo lavorare per migliorare. Dobbiamo far in modo di far arrivare meno palloni possibili a Nico Paz. Kean è recuperato, Gudmundsson è disponibile ma non è ancora al 100%.

Faglio ha fatto bene nelle prime partite, è un ragazzo intelligente che può far bene, sapendo che Lobotka lo sarebbe andato a prendere. Nicolussi e Fazzini sono entrati bene con il Napoli, è anche vero che quando sono entrati il Napoli aveva abbassato attenzioni, per un allenatore è un bene che chi entra fa bene, sarei stato più contento se avessero fatto bene i titolari, chi è entrato sabato è entrato bene"