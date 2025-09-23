Pioli in difficoltà nei derby: 16 vinti su 61 giocati, contro il Pisa servirà invertire la tendenza

Aldilà di quello che si possa pensare o meno di Stefano Pioli come allenatore c'è un dato storico nella sua carriera che preoccupa in vista di Pisa-Fiorentina. Tra stracittadine e derby regionali Piol...

Aldilà di quello che si possa pensare o meno di Stefano Pioli come allenatore c'è un dato storico nella sua carriera che preoccupa in vista di Pisa-Fiorentina. Tra stracittadine e derby regionali Pioli è sempre andato in netta difficoltà. Infatti l'allenatore della Fiorentina è stato in panchina per 61 derby, vincendone solo 16, perdendone 23 e pareggiandone 22. Tra questi si contano anche i derby regionali agli inizi della sua carriera, quando allenava Padova, Vicenza, Salernitana e Sassuolo.

Ma quelli che aggravano il bilancio pesantemente sono sicuramente i derby di Milano. Pioli è in assoluto l'allenatore che perso più derby di Milano (10) toccando una striscia record di 6 sconfitte consecutive. Appena 3 vittorie in 17 derby di Milano tra Inter e Milan, anche se una di queste vittorie valse uno scudetto. Non sono andate meglio le cose a Roma dove ha perso 3 stracittadine su 4 con 1 pareggio. A Bologna dove ha giocato solo derby regionali ne ha persi 3 su 6 vincendone 1 solo.

Numeri non incoraggianti in vista di Pisa-Fiorentina. Ma a sto giro Pioli non può davvero sbagliare ma guai a sottovalutare questa partita. A Pisa sono 30 anni che ci aspettano