Pioli ha lasciato la squadra sola davanti ai tifosi ed è andato subito negli spogliatoi

Al termine della partita all'Artemio Franchi tra Fiorentina e Lecce, terminata 0-1 per i Salentini, mentre la squadra si è diretta dai tifosi, Pioli ha deciso di andare negli spogliatoi, e quindi di l...

A cura di Redazione Labaroviola 02 novembre 2025 17:14

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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