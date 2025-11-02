Pioli ha lasciato la squadra sola davanti ai tifosi ed è andato subito negli spogliatoi
Al termine della partita all'Artemio Franchi tra Fiorentina e Lecce, terminata 0-1 per i Salentini, mentre la squadra si è diretta dai tifosi, Pioli ha deciso di andare negli spogliatoi, e quindi di l...
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2025 17:14
Al termine della partita all'Artemio Franchi tra Fiorentina e Lecce, terminata 0-1 per i Salentini, mentre la squadra si è diretta dai tifosi, Pioli ha deciso di andare negli spogliatoi, e quindi di lasciare la squadra da sola a prendersi i fischi del pubblico.