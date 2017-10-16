Pioli: "Abbiamo giocato un primo tempo importante, ma nella ripresa dovevamo creare di più"

Stefano Pioli, ai microfoni di Rai Sport, è tornato sulla partita di ieri, che ha visto la sua Fiorentina avere la meglio sull'Udinese: "Abbiamo giocato un primo tempo dal punto di vista della persona...

A cura di Redazione Labaroviola 16 ottobre 2017 11:52

Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli

Condividi