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Pioli: "Abbiamo giocato un primo tempo importante, ma nella ripresa dovevamo creare di più"

Stefano Pioli, ai microfoni di Rai Sport, è tornato sulla partita di ieri, che ha visto la sua Fiorentina avere la meglio sull'Udinese: "Abbiamo giocato un primo tempo dal punto di vista della persona...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2017 11:52
Pioli: "Abbiamo giocato un primo tempo importante, ma nella ripresa dovevamo creare di più" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
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Stefano Pioli, ai microfoni di Rai Sport, è tornato sulla partita di ieri, che ha visto la sua Fiorentina avere la meglio sull'Udinese: "Abbiamo giocato un primo tempo dal punto di vista della personalità importante, creando molte occasioni. Dovevamo creare di più nel secondo tempo, c’è stato anche un caldo particolare".

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