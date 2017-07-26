Pioli: "Fiorentina-Inter match clou della prima giornata. Per me sarà emozionante a San Siro..."

Queste le dichiarazioni del Mister della Fiorentina Stefano Pioli riguardo al sorteggio del calendario della Serie A 2017/18:“Senza dubbio la nostra sarà la partita Clou della prima giornata di campio...

Queste le dichiarazioni del Mister della Fiorentina Stefano Pioli riguardo al sorteggio del calendario della Serie A 2017/18:

“Senza dubbio la nostra sarà la partita Clou della prima giornata di campionato. Trovare una squadra così importante come l’Inter è stimolante. Per me sarà emozionante esordire in questo campionato proprio a San Siro, cercheremo di farci trovare pronti per l’inizio del campionato.

Sono curioso di vedere come il calcio italiano e i tifosi reagiranno alla novità delle partite nel periodo natalizio, speriamo di vedere molte persone al Franchi nella sfida del 30 dicembre”.