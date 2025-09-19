Pioli fiducioso: “Prima o poi raccoglieremo i frutti del nostro lavoro. Gioco più offensivo per aiutare gli attaccanti”

L’allenatore viola ha parlato anche a SkySport del momento della sua squadra e della prossima gara contro il Como

L’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato anche a SkySport del prossimo impegno viola contro il Como: “Si lavora sempre sulla testa, ma non solo, anche da un punto di vista tecnico e tattico. Abbiamo lavorato per trovare delle soluzioni per migliorare per la prossima partita, che è importante, perché vincere la prima partita in campionato deve essere nella nostra testa”.

Su quanto manchi alla vera Fiorentina: “Quello che vedo durante la settimana è molto positivo, perché si allenano con grande disponibilità, impegno, intensità e qualità. Sono sicuro che prima o poi raccoglieremo i frutti del nostro lavoro, e speriamo di essere vincenti già da domenica”.

Sull’aiuto per gli attaccanti: “Si aiutano attraverso un gioco più offensivo. Non abbiamo creato tante occasioni in queste tre partite, anche se Moise ha avuto due opportunità anche piuttosto clamorose, ma la manovra deve essere più compatta ed efficace, con più soluzioni per cercare di essere più dominanti nella partita. Abbiamo lavorato per questo e vogliamo i miglioramenti”.

Su Kean: “La squadra deve portare più giocatori in attacco per essere più pericolosi, e, una volta che lo saremo, anche gli attaccanti saranno più prolifici sotto porta”.

Sul Como: “La squadra è molto evoluta sul piano tecnico-tattico, con un ottimo allenatore, con giocatori molto tecnici e molto veloci, che sanno palleggiare, giocare in profondità, ma anche aggredire. Sicuramente ci metteranno in difficoltà, ma possiamo mettere in campo le nostre caratteristiche anche noi. Non siamo nelle condizioni di pensare ai prossimi impegni, ma non lo saremo mai, perché guardiamo partita per partita”.