Pioli: “Dzeko è un prof, sa dove andare. Ranieri? Vedo in lui attaccamento e senso di appartenenza”

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica, ecco un altro estratto: “Dzeko sta già facendo crescere la squadra con il suo esempio durante gli allenamenti, è un professore che sa dove andare e come muoversi. Credo che per lui sia meglio giocare con un altro attaccante, piuttosto che giocare da solo. A Kean ogni giorno faccio i complimenti per come lavora. Nel passato, quando era stato accostato al Milan, mi avevano detto che è uno che si allena poco ma non è vero nulla di tutto questo. Lo vedo voglioso, determinato, si arrabbia quando non gli arriva un pallone, deve migliorare nel timing dell’attacco alla profondità per non finire in fuorigioco, ma sono convinto che farà una grande stagione. A Ranieri ho detto che aveva un’eredità importante ma vedo in lui attaccamento e senso di appartenenza. A Davide ci penso sempre, ce l’ho dentro e chiaramente essere tornato qua me lo fa ricordare sempre di più. Vincere un trofeo per lui sarebbe qualcosa di incredibile”.